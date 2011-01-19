Азаров уверяет, что уже решил задачу, которую ему задал Янукович

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости увеличения доли высоких технологий во внутреннем валовом продукте страны.

Об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«В Украине есть высокие технологии европейского уровня, хотя масштаб их использования в реальной экономике пока еще на уровне 1-2% ВВП. Это нас абсолютно не удовлетворяет», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что важно то, что появляются идеи, которые приближают Украину к созданию высокотехнологичного информационного общества. По словам главы правительства, в первую очередь это важно с точки зрения дерегулирования, возможности участия гражданского общества в государственном управлении, обеспечения прозрачности решений власти.

Н.АЗАРОВ отметил, что недавно принятый закон о доступе к публичной информации уже сегодня может быть технологически обеспечен информационными системами. По словам Н.АЗАРОВА, разработаны и будут введены в действие уже в этом году система единого окна, электронного самоуправления, система учета коммунальных платежей, льгот, компенсаций, субсидий. «Одна из задач, которая сегодня решена по поручению Президента Украины, это демонтаж бюрократической системы и, в то же время коррупции, зашитой в ней. Информационные цифровые технологии позволяют свести к минимуму общение гражданина с чиновником и минимизируют влияние чиновников на различные сферы жизни. Единое окно и база данных – это конец унизительным очередям за разнообразными справками в БТИ, ЖЭКах и других учреждениях и организациях», - отметил премьер-министр.