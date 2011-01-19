В Черниговской области перевернулся микроавтобус под управлением гражданина Молдовы. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 37-м километре автодороги Чернигов-Городня-Сеньковка возле с. Смичин Городнянского района. Водитель микроавтобуса "Mersedes Benz Sprinter" не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся.

В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и были доставлены в Городнянскую центральную районную больницу.