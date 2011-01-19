Коммунисты просят СБУ не допустить шествия националистов в Донецке

Донецкий обком Компартии Украины просит Службу безопасности Украины не допустить шествия националистов в Донецке в День соборности Украины 22 января.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении обкома, распространенного сегодня его пресс-службой.

Согласно сообщению, Донецкий обком КПУ обратился в Управление СБУ в Донецкой области с требованием «взять под контроль разбушевавшихся националистов, а также не допустить 22 января 2011 года шествия в центре Донецка». Свое требование в обкоме КПУ обосновывают тем, что националисты «могут спровоцировать конфликт и вызвать физическое противостояние».

Обком КПУ призывает СБУ не допустить 22 января массового шествия и «принять меры по защите безопасности жителей и гостей города Донецка в целях недопущения разжигания конфликтов и идеологической неприязни, противостояния между различными политическими и общественными силами».

По мнению обкома КПУ, в настоящее время общественная ситуация обострена «на фоне отмены Указа Президента о снятии звания Героя Украины с С.Бандеры, угрожающих заявлений националистических организаций, нарастающих актов вандализма в отношении памятников советской эпохи».

В обращении также указано, что «в ближайшее время националистические круги планируют усиление финансирования донецких националистических организаций и расширение сети боевиков».

«Цель данных мероприятий – дестабилизировать политическую ситуацию в Донецкой области и сделать ее «показательной» в плане всеукраинского националистического шабаша, что, несомненно, приведет к общественному конфликту и угрозе национальной безопасности Украины», - говорится в обращении КПУ.