Азаров уволил четырех чиновников из правительства

Кабинет министров принял ряд решений об увольнении должностных лиц правительства.

Соответствующие распоряжения №№ 21-24 от 17 января размещены на сайте Кабмина.

В частности, Марта ГОРЫНЬ уволена с должности первого заместителя председателя Государственной инспекции учебных заведений в связи с сокращением должности, Владислав ГОРБАНЬ - с должности заместителя начальника Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности по собственному желанию, Олег ОГОРОДНИК - с должности заместителя начальника Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности по собственному желанию, Тарас ПОЛИЩУК – с должности заместителя начальника Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности по собственному желанию.