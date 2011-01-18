Минюст нашел половую дискриминацию в Кодексе законов о труде

В результате проведения гендерно-правовой экспертизы Кодекса законов о труде Украины Министерство юстиции выявило в отдельных его положениях признаки половой дискриминации. Об этом сообщил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по словам министра, кодекс исследовался на соответствие положениям Конституции Украины, законов "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", "Об охране детства", а также 14 международным нормативно-правовым актам в указанной сфере, действующим для Украины. Среди них - Общая декларация прав человека; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации по отношению к женщинам; Конвенция Международной организации труда № 156 о равном отношении и равных возможностях для работающих мужчин и женщин: работающие с семейными обязанностями; Конвенция Международной организации труда № 45 о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого типа; Конвенция Международной организации труда № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности и другие.

По итогам экспертизы Минюст считает дискриминационными положения кодекса, которые не предоставляют мужчинам одинаковые возможности с женщинами совмещать выполнение семейных обязанностей с трудовой деятельностью.

В частности, эксперты рекомендуют распространить на мужчин, имеющих детей, положения кодекса в части установления для женщин, имеющих детей, гарантий относительно сокращения длительности рабочего времени, применения более гибкого графика работы, отпусков. Для этого предлагается внести изменения в соответствующие положения части третьей статьи 33, части четвертой статьи 51, статьи 55, части первой статьи 56, статей 63, 175, 176, 177, части первой статьи 182, статей 1821, 184, 185 Кодекса законов о труде.

Такие шаги, по заключениям экспертов, будут способствовать реализации обязанностей государства, определенных в отдельных международных документах, относительно формирования ответственного не только материнства, но и отцовства.

Кодекс также содержит ряд гендерно-дисбалансных положений в пользу определенного пола. Однако, поскольку они связаны со специальной защитой женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка; особенностями требований относительно охраны труда женщин и мужчин, связанных с охраной их репродуктивного здоровья, отмеченные положения, по заключениям экспертов, нельзя считать дискриминационными.

В целом, по мнению экспертов Министерства юстиции, подавляющее большинство положений кодекса содержат гендерно-нейтральные нормы, не создающие оснований для дискриминации женщин и мужчин во всех сферах, которые охватываются Кодексом. Подавляющее большинство глав Кодекса в целом отвечает принципу гендерного равенства и не содержит прямых ссылок на пол, применяя нейтральные понятия "работник", "гражданин", "лицо" и устанавливая правила поведения, гарантии, льготы, которые в одинаковой мере касаются представителей обоего пола.

Заключение Минюста относительно наличия в Кодексе законов о труде дискриминационных норм, по словам министра юстиции, направлено на ознакомление в Верховную Раду Украины как орган, принявший указанный закон.

*** Гендерно-правововую экспертизу действующего законодательства и проектов нормативно-правовых актов Министерство юстиции осуществляет в соответствии со статьей 4 Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» и постановления Кабинета министров «О проведении гендерно-правовой экспертизы» от 12 апреля 2006 года.