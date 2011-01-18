ФРГ: из-за преследования Тимошенко Украина может не попасть в ЕС

Государственный министр в Министерстве иностранных дел Германии Вернер ХОЙЕР считает, что преследование нынешней властью членов правительства Юлии ТИМОШЕНКО может стать серьезным препятствием на пути Украины в Европейский Союз.

Как сообщил депутат Верховной Рады Владимир АРЬЕВ, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Германии от 4 января 2011 года, который он получил из Посольства ФРГ в Украине. Пресс-релиз на языке оригинала размещен на сайте «Народной самообороны».

В сообщении сказано, что госминистр В.ХОЙЕР «критически настроен по отношению к следствию, которое ведется против бывших членов украинского правительства».

«Генеральная прокуратура Украины с начала 2010 года выдвигает все новые обвинения против бывших членов правительства экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. Эти должностные лица, в том числе и сама ТИМОШЕНКО, обвиняются в злоупотреблении служебным положением», - добавил он. При этом В.ХОЙЕР отмечает, что бывший премьер-министр из-за обвинения в нецелевом использовании государственных средств с 20 декабря 2010 года не имеет права выезжать из Киева.

В связи с этим госминистр в МИД Германии В.ХОЙЕР 4 января 2011 года заявил в Берлине: «Заслуживает похвалы цель Президента Виктора ЯНУКОВИЧА привести Украину в Евросоюз и на этом пути усиленно бороться с коррупцией в собственной стране. Однако фамилии тех, против кого в связи с этим выдвинуты обвинения, создают впечатление, что украинская юстиция целеустремленно и политически настроена против бывших членов правительства ТИМОШЕНКО. Если такое впечатление укрепится, это может стать серьезным препятствием на пути Киева к сближению с ЕС».