Германия назвала абсурдом обвинения в подготовке переворота в Беларуси

Германия отрицает обвинения белорусского КГБ в том, что она вместе с Польшей пыталась свергнуть Президента Александра ЛУКАШЕНКО, организуя массовые протесты против его переизбрания.

Как передает AFP, об этом заявил сегодня пресс-секретарь министра иностранных дел Германии Андреас ПЕШКЕ (Andreas Peschke).

«Эти утверждения абсолютно абсурдны и необоснованны», - заявил он. «Это абсолютная выдумка. Мы всей душой отметаем эти обвинения», - добавил А.ПЕШКЕ.

Как сообщал УНИАН, 14 января Комитет государственной безопасности Беларуси рассекретил некоторые документы о якобы причастности специальных служб Польши и Германии к организации событий в Минске 19 декабря 2010 года.

Согласно этим материалам, опубликованным самой массовой государственной белорусской газетой «Беларусь сегодня», спецслужбы Польши и Германии готовили переворот в Беларуси.

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в президенты.