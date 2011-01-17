Костенко начал переговоры об объединении с правыми партиями

Украинская народная партия начала переговоры об объединении с «Нашей Украиной», «За Украину!», Народным рухом Украины и другими правыми партиями.

Об этом заявил лидер УНП Юрий КОСТЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«УНП, как одна из крупнейших правоцентристских партий, в соответствии с политическим решением съезда об объединении правых партий начала переговоры с наиболее близкими по идеологическим позициям – «Нашей Украиной», «За Украину!», Народным рухом Украины и другими», - сказал Ю.КОСТЕНКО, комментируя, в частности, информацию СМИ относительно переговоров об объединении в единую партию между «Фронтом Змін», «Гражданской позицией», Европейской партией Украины и партией «Собор».

Политик напомнил, что «УНП считает базой для объединения именно идеологическую составляющую». «Сегодня есть исторический запрос на формирование правой политики в Украине, поскольку за 20 лет так называемых социально-либеральных реформ доходы госбюджета упали до самого низкого уровня в Европе из-за отсутствия малого и среднего бизнеса», - констатировал Ю.КОСТЕНКО. По его словам, «в государстве, которое стало крупнейшим донором иностранных экономик из-за засилья на внутреннем рынке до 80% иностранных товаров, царит хроническая безработица».

«Изменить политику в пользу национального производителя и интереса можно только через создание правого большинства в парламенте и правительстве, которые будут формировать соответствующую государственную и правительственную политику», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

По его словам, «поскольку УНП не способна решить эту задачу самостоятельно, поэтому проводит переговоры о создании правой партии не «под вождя» или социальные протесты, а под серьезную, иногда даже непопулярную, программу реформ страны».

Правая партия, по мнению Ю.КОСТЕНКО, «должна объединить производителя и власть для создания мощной украинской экономики, формирования среднего класса через малое и среднее предпринимательство, защиты национального интереса в межгосударственных отношениях».

«Вот какие задачи на нынешнем этапе развития государства должно выполнить объединение правых партий, с которыми проводит переговоры УНП», - сказал он.