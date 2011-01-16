Дорош: в прошлом году мы так же боролись с Тимошенко

Национальный координационный совет предпринимателей Украины, который, по словам его представителей, объединил 70% предпринимателей «налогового Майдана», не будет принимать участия в политической акции, назначенной на 22 января. Об этом заявил Deutsche Welle один из представителей координационного совета Владимир ДОРОШ.

По его словам, предприниматели не будут принимать участия в политической акции 22 января, куда их зовет оппозиция во главе с Юлией ТИМОШЕНКО. Он сообщил, что предприниматели собирают собственную акцию протеста в конце зимы, чтобы продемонстрировать власти абсурдность регуляторных норм ведения бизнеса в Украине.

«Мы вне политики. В прошлом году мы так же боролись с ТИМОШЕНКО и ее регуляцией бизнеса. Мы не хотим, чтобы предприниматели были разменной монетой или пушечным мясом. Мы против того, чтобы на предпринимателях зарабатывали свои баллы любые политики», - отметил В.ДОРОШ.

Он уточнил, что предприниматели требуют освободить из-под стражи задержанного Сергея МЕЛЬНИЧЕНКО, который был комендантом палаточного городка.

«Свободу Сергея МЕЛЬНИЧЕНКО, который был комендантом палаточного городка, мы все отстаиваем и добиваемся. А всех других, против которых возбудили уголовные дела, мы даже не видели на протестах. Это может быть связано с тем, что из-за людей, имеющих проблемы с законом, хотят устроить акцию. Так мы в этом участия никак не принимаем», - сказал В.ДОРОШ.

Как сообщал УНИАН, один из координаторов акций против Налогового кодекса Александр ДАНИЛЮК призывает 22 января принять участие в акции протеста перед Администрацией президента всех, кто против преследований предпринимателей, которые отстаивали свои права.

По словам А.ДАНИЛЮКА, протестующие будут добиваться того, чтобы все уголовные дела были закрыты и чтобы всех, кто сейчас находится в изоляторе, отпустили.