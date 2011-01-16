Посол: ситуация вокруг БУЛ в Москве будет окончательно урегулирована

Ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы (БУЛ) в Москве будет окончательно урегулирована в ближайшее время.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

«С возобновлением после новогодних и рождественских праздников работы Библиотеки украинской литературы города Москвы есть все основания утверждать, что ситуация вокруг этого заведения культуры будет окончательно урегулирована в ближайшее время», - отметил В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он подчеркнул, что это подтверждается последними контактами сотрудников Посольства Украины в РФ и лично посла с руководством МИД и других причастных государственных учреждений России.

«Представители российской власти выражают настроенность всячески способствовать нормальному функционированию библиотеки как важного элемента политики, направленной на удовлетворение культурно-гуманитарных потребностей украинцев, которые живут или посещают столицу России, а также, в более широком контексте, как неотъемлемой составляющей двустороннего украинско-российского гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства двух государств», - заметил В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он напомнил, что о поддержке функционирования библиотеки, продолжении ее работы по ознакомлению российских граждан с достоянием украинской культуры недавно заявил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ.

«Что касается продолжающихся следственных действий относительно библиотеки, как разъяснялось, эта проверка осуществляется в связи с полученной информацией об определенных нарушениях. При этом российская сторона неоднократно заверяла, что эти действия никоим образом не направлены на закрытие или ограничения в работе библиотеки», - подчеркнул посол Украины в РФ.

Он также заметил, что посольство обратило внимание на информацию директора библиотеки Наталии ШАРИНОЙ относительно неподобающего обращения с ней сотрудников правоохранительных органов.

«Если изложенные ею факты соответствуют действительности, то, естественно, это не может не вызывать обеспокоенности. Искренне надеемся, что следствие по этому делу будет осуществляться в строгом соответствии с российским законодательством», - заметил В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он также подчеркнул, что по поручению министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО Посольство Украины в России будет продолжать тесный диалог с российскими органами власти с целью обеспечения поддержки деятельности библиотеки как важной ячейки украинской культуры города Москвы.