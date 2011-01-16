В украинской библиотеке в Москве прошел третий обыск, изъят сервер

В Библиотеке украинской литературы (БУЛ) в Москве прошел третий обыск, изъят сервер, директор избита сотрудником милиции.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщила сама директор библиотеки Наталья ШАРИНА.

«Обыск проводили те же сотрудники 11-го отдела МВД по борьбе с экстремизмом. Прошлый раз были изъяты системные блоки сотрудников, сейчас изъяли 4 блока сервера, который обслуживает библиотеку», - сказала Н.ШАРИНА.

При этом она добавила, что обыск состоялся в пятницу, 14 января, он начался около 12.00 и закончился около 15.00 по московскому времени.

«Толкнул меня новый сотрудник, как оказалось, это подполковник, который вел себя неподобающим образом. Это было, кроме всего прочего, психологическое давление, которое перешло в физическое воздействие», - заявила директор библиотеки.

«Меня толкнули в своем кабинете, причем никаких оснований для этого абсолютно не было, я упала на пол и получила ушибы. Мы вызвали «скорую помощь», врачи которой поставили диагноз «гипертонический криз» и хотели отправить в больницу», - добавила Н.ШАРИНА.

Она сообщила, что тогда отказалась от госпитализации, потому что не могла оставить библиотеку, где начался обыск. По словам Н.ШАРИНОЙ, после работы она поехала в травмпункт, где ей поставили диагноз «подозрение на черепно-мозговую травму или сотрясение мозга».

«Снова вызвали «скорую помощь», которая отвезла меня в больницу, где было проведено полное обследование, в результате сделано заключение о том, что мне был нанесен целый ряд травм и ушибов», - сообщила директор библиотеки, добавив, что ей оформили больничный лист до 19 января.

Н.ШАРИНА также отметила, что о нанесенных ей травмах из больницы сообщили в милицию, которая внесла соответствующую информацию в криминальную сводку, и вчера ей звонил участковый милиционер и уточнял все детали дела.

Директор подчеркнула, что после нового года вопросом Библиотеки украинской литературы занималась целая группа людей самого высокого уровня как с украинской, так и российской стороны, и такие действия милиции, кроме как абсурдом, назвать нельзя.

«Это абсурд. Другого слова я просто не нахожу. Никаких оснований для того, чтобы вести себя так, не было. Самое главное, что милиция прибыла с постановлением на обыск от 27 декабря прошлого года и совершенно непонятно, почему это не сделали тогда», - сказала она.

Н.ШАРИНА сообщила, что 29 декабря была на втором допросе, и тогда даже речь не шла о том, что во время обыска из библиотеки что-то еще не изъяли.

«Мы бы совершенно добровольно выдали бы все, что от нас требовали, что собственно и произошло. Для чего это было сделано, я не знаю. Может быть от бессилия. Все это порочит все наше общество. Я не вижу причин, для чего это было сделано именно так…», - сказала Н.ШАРИНА.

При этом она также отметила, что сотрудники милиции не пустили адвоката, который работает с БУЛ, но на место смог пройти новый адвокат.

Н.ШАРИНА сообщила, что намерена написать жалобу в прокуратуру на действия сотрудника, который ее толкнул.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ в ходе обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли все издания, в которых было выявлено это слово.

24 декабря посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что книги из библиотеки изъяты в рамках уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы.

26 декабря директор библиотеки Н.ШАРИНА сообщила, что после этого библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке прошел второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски с компьютеров, а также читательские билеты.

12 января 2011 г. в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Библиотека украинской литературы в Москве полностью возобновила работу в обычном режиме.

При этом директор библиотеки Н.ШАРИНА отметила, что уголовное дело по факту распространения экстремистской литературы в библиотеке не закрыто.

«Работа библиотеки и уголовное дело – это два параллельных процесса. Мы (сотрудники библиотеки) проходим по этому делу в качестве свидетелей, и оно возбуждено против неустановленных лиц. Библиотека работает, следователи тоже работают», - сказала Н.ШАРИНА.

13 января министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что МИД РФ заинтересован в работе Библиотеки украинской литературы в Москве.

«Библиотеку украинской литературы никто не закрывал. Там действительно было изъято несколько книг, которые сейчас изучаются на предмет нашего законодательства, которое запрещает распространение националистических идей», - сказал С.ЛАВРОВ.