"Наша Украина" протестует против антиукраинского курса властей России

Партия «Наша Украина» обратится в международные структуры относительно ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев в России.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении президиума политического совета партии, «Наша Украина» будет поддерживать соотечественников в России, будет использовать международные механизмы отстаивания прав украинцев. «Вместе мы обращаемся в Совет Европы, ОБСЕ другие международные организации относительно нарушения культурно-образовательных прав украинского меньшинства в России», - отмечает президиум партии.

«Наша Украина» и мировое сообщество будут предпринимать совместные действия для возобновления достойной жизни украинской национальной общины в России.

Партия также обращается к Министерству иностранных дел Украины должным образом отреагировать на заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА и способствовать «Нашей Украине» защитить права украинских граждан в РФ.

В заявлении напоминается, что 13 января С.ЛАВРОВ на официальном уровне обнародовал настоящие причины ликвидации в ноябре прошлого года Верховным судом России Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.

В отличие от решения суда, который формально ликвидировал ФНКА УР якобы в связи с «обнаружением нарушений в хозяйственной деятельности», С.ЛАВРОВ прямо заявил, что она была ликвидирована в связи с тем, что «ее руководство вело работу не по решению культурных и образовательных вопросов, а политическую деятельность и деятельность, направленную прямо и нескрываемо на подрыв наших двусторонних отношений», заметили в «Нашей Украине».

«Украинская общественность прекрасно помнит, что проблемы у Национально-культурной автономии украинцев России начались в соответствии с тоталитарными алгоритмами сталинских времен», - говорится в заявлении.

В партии замечают, что «сознательный» российский гражданин донес в соответствующие инстанции, что, оказывается, руководство украинских организаций России злостно нарушает российское законодательство, а именно - принимало участие в программе на радио «Свобода», в организации и проведении в Москве международной научно-практической конференции «Украинистика в России: история, состояние, тенденции развитие», а также руководило мероприятиями, посвященными памяти жертв Голодомора, которые были организованы в поддержку акции «Неугасимая свеча» в ноябре 2009 года».

К сожалению, констатируют в «Нашей Украине», «решение российской власти о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев в России, закрытия Украинского образовательного центра в Москве, «прессование» Библиотеки украинской литературы в Москве и многие другие сознательно направлены на уничтожение национально-культурной идентичности украинской диаспоры в РФ».

Партия «Наша Украина» выражает решительный протест против реализации российской властью откровенно антиукраинского курса.

«Отмечаем, что невозможно реализовывать курс на добрососедство без защиты прав национальных меньшинств, в частности украинской диаспоры на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении.