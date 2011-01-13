ГПУ обязала Тимошенко приезжать ежедневно

Генеральная прокуратура Украины обязала лидера партии “Батькивщина” Юлию ТИМОШЕНКО ежедневно с 10.00 до 17.00 часов приезжать в Главное управление по расследованию особо важных дел для ознакомления с материалами возбужденного в отношении нее уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сама Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам после выхода из здания Генпрокуратуры.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что сегодня ее ознакомили с соответствующим постановлением ведомства.

Она назвала незаконным это постановление Генпрокуратуры.

«Ни одним законом не предусмотрено такое издевательство. Они просто хотят ограничить мою возможность работать, общаться с людьми, ограничить все шаги на усиление нашей политической работы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер “Батькивщины” обвинила Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в оказании давления на следователей прокуратуры.

«Это все указания действующего Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Президент не имеет права заставлять следователей так грубо нарушать закон», - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли она выполнять условия этого постановления, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Мы посоветуемся с адвокатами и сделаем все, чтобы иметь возможность работать».