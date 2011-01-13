Тернополь: сессию городского и облсовета проведут возле памятника Бандере

Завтра в Тернополе возле памятника Степану Бандере состоится совместная сессия депутатов городского и областного советов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее пленарное заседание инициировали городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ и председатель областного совета Алексей КАЙДА.

На заседании депутаты выразят свое отношение к отмене президентского указа о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.

Начнется сессия в 12.00.

Как сообщал УНИАН, 12 января на сайте Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА появилось сообщение, что вступило в силу решение Донецкого окружного админсуда, который отменил указ о присвоении С.Бандере звания «Герой Украины». Кроме этого, с сайта Президента исчез соответствующий указ.