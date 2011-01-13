Тимошенко снова вызывают в ГПУ

Сегодня, 13 января, Юлия Тимошенко продолжит ознакомление с материалами уголовного дела, возбужденного в отношении нее. Об этом сообщает Зеркало неделисо ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее экс-премьер сообщила о том, что успела ознакомиться всего лишь с 28 страницами первого тома и отметила, что всего томов 17, в каждом из которых, по ее словам, по 200-300 страниц.

Напомним, в 2009 году Украина заключила несколько соглашений с государственными органами и корпорациями Японии и Испании относительно продажи квот на выбросы парниковых газов на общую сумму 319,9 миллионов евро. Генпрокуратура 20 декабря предъявила экс-премьер-министру Юлии Тимошенко обвинения в том, что она на посту главы правительства, «действуя умышленно, из личных интересов», приняла решение «об использовании части средств, поступивших от продажи квот на выбросы парниковых газов и имевших целевое назначение, на покрытие расходов госбюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

Киотский протокол — международный документ, принятый в Японии в городе Киото в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Протокол обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008—2012 годах. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году.