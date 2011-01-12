Премьер Крыма отреагировал на смену постоянного представителя Януковича

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ считает, что назначение Владимира ЯЦУБЫ постоянным представителем Президента Украины в автономии будет способствовать решению социально-экономических проблем региона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз подтвердил свое особое внимание к проблемам развития автономии, назначив Владимира ЯЦУБУ постоянным представителем Президента Украины в Крыму. Владимир Григорьевич является опытным государственником и управленцем и выбор Президента, безусловно, будет способствовать еще более эффективному решению социально-экономических вопросов Крыма», - сказал крымский премьер.

Совмин Крыма также сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ и В.ДЖАРТЫ обсудили перспективы экономического развития автономии.

«В ходе общения Виктор ЯНУКОВИЧ уделил особое внимание вопросу исполнения доходной части бюджета АРК на 2011 год», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ сегодня назначил своим постоянным представителем в Крыму В.ЯЦУБУ, уволив Виктора ПЛАКИДУ с должности исполняющего обязанности постпреда. При этом В.ЯНУКОВИЧ назначил В.ПЛАКИДУ первым заместителем представителя Президента в Крыму, освободив от этой должности подавшего в отставку Владимира КАЗАРИНА.

ЯЦУБА Владимир Григорьевич (1947 г.р.) в 1989-1991 г. возглавлял Днепропетровский горком Компартии и городской совет. В 1994-2003 гг. занимал ряд должностей в Администрации Президента (в т.ч. зам главы АП) и Кабинете Министров (в т.ч. министра КМ). В 2003-2004 гг. - губернатор Днепропетровской области. Дважды - в 2007-м и 2010-м - назначался министром регионального развития и строительства.