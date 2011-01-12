Янукович заменил своего представителя в Крыму
18:00, 12 января 2011Политика
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Указы - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил постоянным представителем главы государства в Крыму Владимира ЯЦУБУ, уволив с должности исполняющего обязанности постпреда Виктора ПЛАКИДУ.
Об этом говорится в указах, размещенных на официальном сайте Президента.
Причина увольнения В.ПЛАКИДЫ не указана.
Как сообщалось, В.ЯЦУБА до начала декабря 2010 года работал министром регионального развития и строительства Украины в правительстве Николая АЗАРОВА.
В.ПЛАКИДА работал и.о. постоянного представителя Президента в Крыму с середины октября 2010 года. С июня 2006 года по март 2010-го он был председателем Совета министров автономии.
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