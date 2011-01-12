Янукович заменил своего представителя в Крыму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил постоянным представителем главы государства в Крыму Владимира ЯЦУБУ, уволив с должности исполняющего обязанности постпреда Виктора ПЛАКИДУ.

Об этом говорится в указах, размещенных на официальном сайте Президента.

Причина увольнения В.ПЛАКИДЫ не указана.

Как сообщалось, В.ЯЦУБА до начала декабря 2010 года работал министром регионального развития и строительства Украины в правительстве Николая АЗАРОВА.

В.ПЛАКИДА работал и.о. постоянного представителя Президента в Крыму с середины октября 2010 года. С июня 2006 года по март 2010-го он был председателем Совета министров автономии.