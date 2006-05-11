Круглый стол “Пути оптимизаци состояния окружающей природной среды техногенно нагруженных регионов Украины”

18 мая 2006 г. в рамках Международной научно-технической конференции “Устойчивое развитие горно-металлургической промышленности - 2006” при поддержке Управления экологии Исполкома Криворожского Городского Совета и Криворожского технического университета, “Центр экологических исследований и аудита ООО “Укрбурвзрыв” и Консалтинговая компания “Интер-Бизнес” проводят Заседание “Круглого стола” на тему: “Пути оптимизаци состояния окружающей природной среды техногенно нагруженных регионов Украины”.

Заседание состоится в 14:00 часов в Конференц зале Криворожского Технического Университета по адресу: г. Кривой Рог, ул. XXII партсъезда, 11.

Будут обсуждаться следующие вопросы:

анализ уровня техногенного влияния сферы производства и потребления на состояние окружающей природной среды промышленных регионов Украины, проведение эколого-экономического эксперимента в г. Кривой Рог: результаты и перспективы возобновления работы в этом направлении как залог выхода из экологического кризиса г. Кривой Рог, создание региональных экологических ассоциаций, организация деятельности экологической ассоциации “Экокривбас”, влияние компонентов техногенной нагрузки от промышленной деятельности предприятий на состояние здоровья населения региона, внедрение экологических программ на промышленных предприятиях Украины – как метод радикального снижения выбросов в окружающую природную среду.

За более детальной информацией обращаться по тел.(044) 494-24-88, 8 (050) 493 02 19 – Свириденко Ольга, 8(050) 356 80 06 Гордиенко Тамара Николаевна.