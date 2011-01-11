Тимошенко пообедала с Фюле

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что укрепление демократии и стратегический курс на евроинтеграцию остаются главными приоритетами для ее политической силы, особенно в самое тяжелое время испытаний для демократии.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер партии "Батькивщина" заявила сегодня во время рабочего обеда с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

"Сегодня нас тревожит, чтобы то время, когда мы находимся в оппозиции, не было потерянным для настоящей европейской интеграции Украины. У меня хватит политической воли и внутренней свободы для того, чтобы сделать Украину более демократической и более европейской, а наших граждан – более свободными и зажиточными", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Ш.ФЮЛЕ отметил, что приближение Украины к ЕС зависит от соблюдения принципов демократии, верховенства права и прав человека. "Уважение к верховенству права, правам человека, демократическим принципам всегда были и остаются ключевыми в отношениях Украина - ЕС", - сказал он.

Еврокомиссар также отметил недопустимость избирательного применения правосудия в отношении политических оппонентов и выразил обеспокоенность в связи с растущим давлением на гражданское общество, ухудшением ситуации в медиапространстве и существенным сужением политического плюрализма.

Ю.ТИМОШЕНКО и Ш.ФЮЛЕ договорились в ближайшее время провести следующую встречу в Брюсселе.