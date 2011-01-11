Ляшко попенял УНИАН за «плохую привычку считать чужие деньги»

Народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (внефракционный) отказался назвать сумму средств, которые потратил на поздравительные плакаты на улицах Киева.

Отвечая на вопрос УНИАН, сколько средств потрачено и на какие средства проводилась эта акция, О.ЛЯШКО ответил: «Я думаю, что важно не то, за какие средства это делалось, а важно то, что делалось это для людей и искренне».

Он отметил, что перед президентскими и парламентскими выборами политики «развешивают плакаты», чтобы «людям понравиться и дурят им головы», а после выборов «никого не видно и не слышно».

При этом депутат добавил, что стоило бы спросить политиков, почему «никто, кроме Президента и ЛЯШКО не вспомнил и не поздравил граждан Украины» с праздниками.

«Куда они подевались, они ждут следующих выборов?», - отметил О.ЛЯШКО.

Он подчеркнул, что финансирование происходило «за свои средства».

«Не украл ни у кого, не обманул никого, и все, что делаю – делаю за свои средства», - подчеркнул О.ЛЯШКО.

При этом он добавил, «к сожалению или к счастью, ни олигархи, ни мафия, ни власть не поддерживают меня и не финансируют».

На уточняющий вопрос, сколько же все-таки средств использовано, О.ЛЯШКО сказал: «Плохая привычка считать чужие деньги».