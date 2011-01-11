Нардепы вызывают на завтра Пшонку

Верховная Рада Украины завтра заслушает информацию Генеральной прокуратуры Украины, касающуюся оснований для возбуждения уголовных дел и взятия под стражу отдельных личностей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления, внесенного народными депутатами Александром ЕФРЕМОВЫМ (Партия регионов) и Игорем ШАРОВЫМ (Народная партия), проголосовали 408 народных депутатов из 429, зарегистрированных в сессионном зале.

Вместе с тем в постановлении по требованию оппозиции отмечено, что Верховная Рада хочет заслушать по этому вопросу именно генерального прокурора Виктора ПШОНКУ.

Перед этим парламент отказался принять внесенный оппозиционными депутатами проект постановления о заслушивании информации генпрокурора Украины В.ПШОНКИ и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ по поводу политических преследований представителей оппозиционных партий и отдельных бывших высокопоставленных должностных лиц. Этот проект постановления поддержали 162 народных депутата из 426, зарегистрированных в сессионном зале. Большинство отказалось голосовать за данный документ, мотивировав это тем, что в пятницу, 14 января, Н.КАРПАЧЕВА будет выступать в ВР с ежегодным докладом, и депутаты будут иметь возможность поставить ей вопросы об арестах бывших высокопоставленных должностных лиц.