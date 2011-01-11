Эксперты: цензура закрепилась в украинских СМИ

СМИ в Украине игнорируют общественно важные новости. Это, а также размещение материалов по политическим заказам являются в настоящее время главными нарушениями свободы слова, как показал мониторинг крупных телеканалов и газет Украины.

В украинском информационном пространстве наблюдается тенденция стерилизации новостей, сказала Deutsche Welleнаучный директор Института массовой информации Виктория Сюмар. Преследование оппозиции, правозащитников и активистов "предпринимательского Майдана", а также новости о росте безработицы и других социальных неурядицах, по словам авторов мониторинга за декабрь, единодушно не освещаются восемью общенациональными телеканалами. Лишь СТБ и "5 канал" "временами становятся исключениями из этого правила", говорит Сюмар.

Наибольшее умалчивание общественно-важной информации и выборочное предоставление позитивов о власти, как сказала Сюмар, зафиксировано на Первом национальном, который превратился в "абсолютно советский формат, который даже не является форматом времен Кучмы". Медиа-эксперт считает, что когда Первый национальный сообщает о таких общественно важных темах, как главный финансовый документ страны – государственный бюджет – "лишь устами премьер-министра, то речь идет о чрезвычайно серьезном доказательстве существования цензуры".

В печатной прессе авторы мониторинга отметили усиление "покупки новостей" политиками и представление информации о преследовании оппозиции исключительно с позиции обвинения и без представления мнений самих преследуемых или их адвокатов. Если раньше медиа-эксперты отмечали тревожные тенденции, то теперь, как отметила Сюмар, речь идет лишь об "очищенном, стерильном телевизионном пространстве и постоянном снижении степени соблюдения стандартов свободы слова в печатной прессе".