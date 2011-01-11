Литвин: решение КС не может обжаловать даже Бог

Возврат к президентско-парламентской форме правления прошел незаметно для общества.

Об этом заявил спикер Владимир Литвин в интервью 5 каналу.

"Он прошел незамеченным для общества. В принципе, общество и не занималось этой темой ввиду того, что эти изменения, согласно решению Конституционного суда они затрагивали принцип разделения власти и изменения соотношения полномочий между институтами и ветвями власти", - отметил он.

При этом, Литвин уточнив, что парламент сам наделил Конституционный суд такими полномочиями.

"Верховная Рада приняла такой закон, по Конституционному суду, решение которого не может обжаловать даже Бог. Даже не может его никто отменить. Его нужно выполнять", - считает спикер.

Украинская правда