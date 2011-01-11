Кто будет платить зарплату парламентским приставам?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в парламенте не будет введен институт приставов.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

По словам спикера, это в первую очередь может привести к увеличению расходов на финансирование парламента. "Кто будет платить заработную плату надсмотрщикам?" - спросил он.

Другой вопрос, который также возникает, - сколько приставов необходимо.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что закон о регламенте запрещает приносить в Верховную Раду плакаты, громкоговорители и другие предметы, не имеют отношения к законодательной работе. Вместе с тем он отметил, что сегодня эта норма не выполняется. "Кто их (народных депутатов - УНИАН) может остановить? Прапорщик, который стоит на входе и не имеет права касаться народных депутатов?" - сказал спикер.

Поэтому он считает, что институт приставов в ВР сегодня создавать нецелесообразно.