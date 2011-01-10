Диденко оставили под стражей
11:16, 10 января 2011Политика
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|Игорь Диденко
Как сообщил УНИАН один из его адвокатов, соответствующее решение суд вынес 5 января.
Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.
По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО, обвинения были предъявлены экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО, который также с лета находится под стражей, и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.
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