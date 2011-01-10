Диденко оставили под стражей

Апелляционный суд Киева продлил до 10 февраля срок удержания под стражей бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как сообщил УНИАН один из его адвокатов, соответствующее решение суд вынес 5 января.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО, обвинения были предъявлены экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО, который также с лета находится под стражей, и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.