В Украину едет еврокомиссар

10-11 января Украину посетит Европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.​

Об этом сообщает Левый Берегсо ссылкой на представительство Еврокомиссии в Киеве.

В ходе визита Фюле намерен обсудить отношения Украины и Евросоюза в 2011 году, включая переговоры по Соглашению об ассоциации и Зоне свободной торговли.

Также, согласно пресс-релизу, будут обсуждаться вопросы "не только относительно последних политических событий в Украине, но и экономические реформы и бизнес климат в стране".

Фюле планирует встретиться с президентом Виктором Януковичем, премьер-министром Николаем Азаровым, министром иностранных дел Константином Грищенко, первым вице-премьер-министром Андреем Клюевым и главой парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Борисом Тарасюком.

Кроме того, еврокомиссар проведет встречи с представителями оппозиции. Однако, в представительстве ЕС не указывают, с кем именно из оппозиционеров встретится Фюле.

Фюле также запланировал встречи с представителями гражданского общества, медиа экспертами, правозащитниками, представителями бизнеса, которые представлены в Европейской бизнес-ассоциации. Как сообщается, эти встречи еврокомиссар проведет, "чтобы услышать мнения этих людей об их видении текущей ситуации в Украине".

Также во второй половине 11 января запланирована совместная пресс-конференция Фюле и Грищенко.