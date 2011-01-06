Историк: за подрыв памятника Сталину должна отвечать власть

Экс-директор архива СБУ, историк Владимир ВЯТРОВИЧ считает, что поскольку власть не помешала установлению памятника Иосифу Сталину в Запорожье, то она и должна нести ответственность за его подрыв.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

«Ответственность за подрыв памятника Сталину должна нести украинская власть, которая не смогла помешать тому, чтобы он был поставлен», - сказал В.ВЯТРОВИЧ.

По его словам, установление памятника И.Сталину в Украине - это то же, что установление монумента Адольфа Гитлера в европейской стране. «Если бы памятник Гитлеру мог появиться в какой-то стране, и власть была бы не в состоянии что-то с ним сделать, то реакция населения была бы приблизительно похожей на то, что произошло в Украине», - подчеркнул историк.

В то же время В.ВЯТРОВИЧ считает, что избавление от тоталитарного прошлого может стать залогом развития страны. «Для Украины был бы полезным опыт стран Прибалтики - они намного дальше продвинулись в оценивании и осуждении тоталитарного прошлого, чем Украина и, соответственно, они дальше продвинулись в демократических процессах и приблизились к Европе», - отметил он.

По словам историка, в преодолении коммунистического тоталитарного прошлого в посткоммунистических странах ведущую роль сыграли специально созданные институты национальной памяти, которые имели функции очищения общественного сознания и даже топонимии от следов тоталитарного прошлого. Он отметил, что в Литве и Польше институты национальной памяти являются органами государственной власти, которые были ответственны за сбор информации о памятниках тоталитарного прошлого от монументов до названий в топонимии.

Вместо этого, добавил он, в Украине сейчас происходит свертывание любой работы по преодолению тоталитарного наследства. По словам В.ВЯТРОВИЧА, Институт национальной памяти, созданный несколько лет назад, фактически ликвидирован, и после того, как его функции были сведены в научное учреждение при Кабинете министров, он лишен возможности осуществлять работу по детоталитаризации общества.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего был полностью разрушен памятник Сталину. Взрывом также выбиты оконные стекла в здании обкома и немного повреждено само строение.

Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года. Прокуратура Запорожской области квалифицировала взрыв памятника Сталину на территории Запорожского обкома КПУ как террористический акт и, забрав дело у милиции, передала его в СБУ.