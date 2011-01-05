Тарасюк: Россия под видом выплат за ЧФ цементирует позиции в Крыму

Лидер Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК заявляет, что компенсационные средства, которые выплачиваются Россией Севастополю за пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины, идут исключительно на поддержку российской гуманитарной и социальной политики в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, об этом он сказал, комментируя заявление председателя Севастопольского городского совета Юрия ДОЙНИКОВА о несвоевременной выплате Россией городу компенсационных средств за пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины.

Б.ТАРАСЮК отметил, что в 2010 году делал депутатский запрос в МИД относительно того, куда расходуются средства, полученные в качестве компенсации за пребывание ЧФ РФ на территории Украины. “Оказалось, что Россия под видом компенсации фактически цементирует собственные позиции в городе», - сказал лидер НРУ.

В частности, по словам Б.ТАРАСЮКА, согласно информации, поступившей в качестве ответа от МИД, за эти деньги функционирует филиал Московского государственного университета и 4 филиала других вузов РФ, построены русскоязычная школа и русскоязычные детские сады, построены жилые дома для моряков ЧФ РФ, содержится музей Черноморского флота, театр им. Лавренёва, отремонтирован Дом офицеров флота, Матросский клуб, памятник Затопленным кораблям.

«Теперь очевидно, куда в прошлом году были израсходованы 25,8 млн. грн., предоставленных Севастополю российской стороной. Если бы даже была предоставлена полная сумма в размере 38 млн., то мы понимаем, каким образом эти средства были бы освоены», – отметил народный депутат. Более того, эти деньги освоены под непосредственным контролем российской стороны, добавил Б.ТАРАСЮК.

В то же время лидер НРУ отметил, что, учитывая вышеупомянутую ситуацию, очень странным является поведение российской стороны по несвоевременным выплатам городу таких небольших компенсационных средств за пребывание Черноморского флота России на территории Украины. «Хотя Россия получила за бесценок в пользование фонды, дорогую крымскую землю, да и еще пользуется в полной мере инфраструктурой Севастополя, она не хочет вкладывать в этот город необходимые средства. Вместо нее бюджет Севастополя вынужден субсидироваться Украиной для покрытия соответствующих расходов города», – сказал Б.ТАРАСЮК.

Например, в этом году Севастополь требует, чтобы субвенция из госбюджета Украины за пребывание Черноморского флота России составляла не 117,2 млн. грн. в год, а, как минимум, 214 млн. грн., отметил депутат.

Как сообщалось, председатель Севастопольского горсовета Ю.ДОЙНИКОВ раскритиковал Россию за несвоевременную выплату городу компенсационных средств за пребывание Черноморского флота России на территории Украины.

По его словам, в 2010 году из 38 млн. грн., которые российская сторона должна была выплатить Севастополю на социально-экономическое развитие, город получил лишь 25,8 млн.

Ю.ДОЙНИКОВ пожаловался, что по этой причине не удалось до конца года сдать ряд объектов, например, выполнить запланированные работы на газовом дюкере, построить школу в Казачьей бухте, реконструировать некоторые больничные отделения.

*** Российская Федерация ежегодно выплачивает Украине 97,7 млн. долларов за пребывание Черноморского флота на украинской территории.