У Тимошенко заявляют о политической провокации

В “БЮТ-Батькивщине” заявляют, что власти препятствуют трансляции интервью Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «БЮТ-Батькивщины», сегодня утром во время повторной трансляции интервью лидера партии “Батькивщина” Ю.ТИМОШЕНКО на “5 канале” исчез сигнал на башне концерна РРТ - якобы из-за выхода из строя демультиплексера, который распределяет пакеты каналов и подает сигнал на компанию «Воля». Вследствие этого приблизительно на пять минут было прервано вещание телеканала.

“В другое время этот инцидент можно было бы оценить как чисто технический, однако на фоне сворачивания свободы слова и преследования оппозиции есть все основания рассматривать его как политическую провокацию с целью помешать выступлению Ю.ТИМОШЕНКО и побудить зрителей во время вынужденной паузы переключиться на другие каналы”, - говорится в сообщении.