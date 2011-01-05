В Генпрокуратуре не видят оснований для ареста Тимошенко

В Генеральной прокуратуре Украины на данное время не видят оснований для взятия под арест лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Александр КАЛИФИЦКИЙ.

«Пока человек не нарушил подписку о невыезде, оснований для задержания нет», - сказал А.КАЛИФИЦКИЙ.

В свою очередь, следователь по делу Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ГОРБАТЮК отметил, что все основания для ареста детально выписаны в Уголовно-процессуальном кодексе. «На данное время я не вижу таких оснований», - сказал С.ГОРБАТЮК.