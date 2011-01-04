Янукович будет праздновать Рождество в Почаевской Лавре

7 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Тернопольскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии областного совета сообщил председатель облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН.

«...прошу отпустить меня с пленарного заседания, поскольку 7 января к нам приезжает Президент. Вместе с председателем облсовета мы будем его встречать. И сейчас я должен выехать в Кременецкий район, чтобы отработать программу визита», - сказал В.ХОПТЯН.

По предварительным данным, В.ЯНУКОВИЧ планирует посетить 7 января Почаевскую Лавру и принять участие в Рождественском богослужении.