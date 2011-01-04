Возле Апелляционного суда Киева - тысячный пикет

Около тысячи активистов политической партии “Народная самооборона” собрались сегодня утром возле здания Апелляционного суда г. Киева, который в 11.00 должен начать рассмотрение жалобы адвоката экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО на решение Печерского райсуда столицы, изменившего ему меру пресечения из подписки о невыезде на арест.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат флаги “Народной самообороны”, государственные флаги Украины, а также плакать с надписями: «Свободу Луценко!», «Руки прочь от Луценко!».

Как сообщал УНИАН, 26 декабря сотрудники подразделения СБУ «Альфа» задержали Ю.ЛУЦЕНКО возле его дома в Киеве.

Ранее Ю.ЛУЦЕНКО было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) и ч.З ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, которое повлекло тяжелые последствия).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что нарушила касательно Ю.Луценко еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение согласно ст. 364 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

30 декабря адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН обжаловал в Апелляционном суде Киева решение Печерского районного суда столицы об изменении ему подписки о невыезде на содержание под стражей.