Тигипко уточнил, сколько еще будут длиться непопулярные реформы
08:55, 04 января 2011Политика
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Перед выборами нужно будет останавливать...
Непопулярные реформы в Украине могут продолжаться еще 3-5 месяцев.
Об этом заявил вице-премьер - министр социальной политики Сергей Тигипко в эфире 5 канала.
"Как по мне, это еще три-пять месяцев, и оно закроется для нас на время, так как непопулярные, какие вещи и так как выборы 2012 года уже приведут нашу политическую логику к другому", - заявил он.
В частности, по словам Тигипко, через "4-6 месяцев необходимо будет откорректировать некоторые моменты" нового налогового законодательства.
"В основном это будет уже какой-то такой позитив, для того чтобы улучшить ситуацию для бизнеса в первую очередь", - уточнил он.
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