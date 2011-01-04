Тигипко уточнил, сколько еще будут длиться непопулярные реформы

Непопулярные реформы в Украине могут продолжаться еще 3-5 месяцев.

Об этом заявил вице-премьер - министр социальной политики Сергей Тигипко в эфире 5 канала.

"Как по мне, это еще три-пять месяцев, и оно закроется для нас на время, так как непопулярные, какие вещи и так как выборы 2012 года уже приведут нашу политическую логику к другому", - заявил он.

В частности, по словам Тигипко, через "4-6 месяцев необходимо будет откорректировать некоторые моменты" нового налогового законодательства.

"В основном это будет уже какой-то такой позитив, для того чтобы улучшить ситуацию для бизнеса в первую очередь", - уточнил он.

Украинская правда