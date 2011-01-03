"Свобода": взорвать памятник Сталину могли сами коммунисты

Руководитель Запорожской организации ВО "Свобода" Виталий ПОДЛОБНИКОВ, которого задерживали в новогоднюю ночь в связи со взрывом памятника Сталину в Запорожье, утверждает, что взрыв могли организовать сами представители Коммунистической партии Украины.

Такое заявление В.ПОДЛОБНИКОВ сделал сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

"Коммунисты могли взорвать Сталина сами, чтобы скандальной ситуацией поднять свой рейтинг и избавиться от памятника, содержание которого требует больших расходов, в том числе на охрану" - заявил В.ПОДЛОБНИКОВ.

Участвовавшие в пресс-конференции представители Запорожской организации ВО "Свобода" также отметили, что не имеют отношения ко взрыву памятника Сталину на территории запорожского обкома Компартии и считают, что стали жертвами провокации.

"За взрыв запорожского памятника Сталину взяла на себя ответственность никому не известная националистическая организация "Движение первое января", и сообщила об этом в одном из интернет-ресурсов. Такую организацию мы не знаем, и считаем, что под ее именем действуют некие силы, которым выгодно выставить украинских националистов в неприглядном свете" - заявил помощник руководителя запорожской организации ВО "Свободы" Виктор БАРАНЕНКОВ.

Как сообщал УНИАН, 5 мая 2010г. в Запорожье был установлен первый за время независимости Украины памятник Сталину.

Памятник, представляющий собой фигуру И.Сталина в военной форме со Звездой Героя, открыли у здания Запорожского обкома КПУ в Жовтневом районе Запорожья, под гимн СССР. Решение об его установке в начале 2010 г. принял Запорожский обком КПУ, (согласно официальным данным руководства обкома - по просьбе ветеранов ВОВ). После заявления об этом ряд политических сил заявил о недопустимости претворения данного решения в жизнь и намерениях не допустить установки памятника, а коммунисты заявили об организации вооруженной охраны мастерской, где создавался памятник и его охране после установки в Запорожье - на территории обкома КПУ (городские власти Запорожья землю под памятник И.Сталину не выделяли, де-юре силуминовая скульптура - объект малой архитектурной формы).

В день открытия памятника - 5 мая 2010 г. ВО "Свобода" организовала в Запорожье марш протеста, против "открытия на запорожской земле памятника тирану, по вине которого погибли миллионы украинцев, и против действий городской власти, допустивших вакханалию коммунистов". Митингующие так же заявили, что будут добиваться сноса памятника.