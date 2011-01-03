Тимошенко вызывают в ГПУ 5 января

5 января лидера партии "Батьківщина" Юлию ТИМОШЕНКО в очередной раз вызывают в Главное управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

Об этом сообщается на ее персональном сайте.

Ю.ТИМОШЕНКО должна прибыть в ГПУ в 12.00 по адресу ул. Борисоглебская, 18/17.

Последний раз Ю.ТИМОШЕНКО была в ГПУ 31 декабря 2010 года и тот визит длился почти 1,5 часа. Перед этим общение со следователями 30 декабря 2010 года заняло у лидера "Батьківщини" почти 12 часов.