Луценко хочет завтра быть в суде

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, который содержится в Лукьяновском СИЗО, обратился с ходатайством в Апелляционный суд города Киева с просьбой разрешить ему присутствовать на судебном заседании, на котором будет рассматриваться его жалоба об изменении меры пресечения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народная самооборона".

Как отмечается в сообщении, право на участие в судебном заседании, является неотъемлемым конституционным правом каждого гражданина и подлежит удовлетворению.

В случае своего присутствия в зале судебного заседания Ю.ЛУЦЕНКО намерен лично доказать в суде, что у Генеральной прокуратуры не было никаких мотивированных оснований менять ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, поскольку, по его убеждению и убеждению адвоката, изменение меры пресечения предусмотрено лишь в одном случае – если обвиняемый нарушает условия уже избранной меры предосторожности.

В то же время экс-министр намерен также доказать суду, что заявления пресс-службы Генпрокуратуры о якобы «медленном» ознакомлении с делом, «раскрытие тайны следствия» в интервью средствам массовой информации, непризнание им вины является исключительно политически мотивированными и является в действительности грубым нарушением конституционного права на защиту.

Как сообщал УНИАН, рассмотрение апелляционной жалобы Ю.ЛУЦЕНКО должно состояться во вторник, 4 января 2011 года, в 11.00 в Апелляционном суде города Киева (улица Соломенская, 2-а) на постановление Печерского районного суда столицы от 27 декабря 2010 года об изменении подписки о невыезде на содержание под стражей.