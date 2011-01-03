Тимошенко: нужно просто проверить, что осталось от украинских судов

Лидер ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что ни в коем случае не будет затягивать процесс ознакомления с материалами уголовного дела, возбужденного против нее относительно выплаты пенсий в кризисный для страны период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила в интервью «5 каналу», которое выйдет в эфир 4 января в 21.00.

«Мы будем знакомиться в пределах нашего времени и в пределах наших возможностей. Затягивать мы ничего не будем. Я считаю, что нужно просто проверить, что осталось от украинских судов, нужно посмотреть, есть ли у них хотя бы остатки мужества, чести и совести. Я думаю, что мы это с вами достаточно публично увидим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.