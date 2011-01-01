Родственники Луценко встретили Новый год под СИЗО

Родственники, соратники и друзья экс-министра внутренних дел, лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО пришли поздравить его с Новым годом под Лукьяновский СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, под стенами СИЗО на Дегтярёвской, 13 Новый год встретили жена и сын Ю.ЛУЦЕНКО, народные депутаты Юрий СТЕЦЬ и Юрий ГРЫМЧАК. Большинство собравшихся были c семьями. Всего было около 40 человек, отмечается в сообщении.

За новогодней акцией наблюдали сотрудники милиции, однако не мешали присутствующим.

Шампанское и конфеты стали новогодним меню. Акцию украшала небольшая елка, которую принес Ю.ГРЫМЧАК.

«Мы впервые так празднуем Новый год, не с родителями. Я знаю, что Юра знает, что мы здесь. Я благодарна всем, кто поддержал нас и присоединился к нам», - сказала Ирина ЛУЦЕНКО, обращаясь ко всем собравшимся.