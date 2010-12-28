Присяжнюк обещает, что в Киевской области построят шесть школ

В 2011 году в Киевской области будут построены 6 школ, начнется строительство еще 10 школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК на брифинге после открытия нового корпуса школы в пгт Песковка Бородянского района.

«Мы за полгода сделали больше, чем предыдущая власть за 5 лет. Были аккумулированы значительные средства и направлены для введения в эксплуатацию школы», - сказал он.

Губернатор отметил, что строительство нового корпуса школы было начато в 2005 году. Стоимость объекта - 32 млн. 66 тыс. 678 грн.

На протяжении 2010 года в области были открыты шесть школ, сказал губернатор.

В свою очередь, министр образования и науки, молодые и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК, который тоже присутствовал на открытии школы, отметил, что его ведомство и КОГА сотрудничают в сфере строительства и оснащения школ в Киевской области.

Министр отметил, что в 2011 году 50 школ области смогут получить Интернет. И это будет сделано за счет привлеченных средств, а не из бюджета.