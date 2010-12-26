В Генпрокуратуре еще не решили, кому отвечать за Луценко

В Генеральной прокуратуре Украины не объясняют, по какой причине сегодня задержан экс-министр внутренних дел Украины, лидер партии «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель генерального прокурора Украины Ринат КУЗЬМИН на соответствующий вопрос ответил: «А за этим обращайтесь в пресс-службу Генпрокуратуры”.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГПУ Юрий БОЙЧЕНКО отметил, что он по этому поводу разговаривал с Р.КУЗЬМИНЫМ, поэтому информация о сегодняшних событиях относительно Ю.ЛУЦЕНКО будет распространена завтра.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО, задержанный бойцами спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа», доставлен в следственный изолятор СБУ, расположенный в Аскольдовом переулке в Киеве.