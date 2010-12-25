Могилев обещает «жестко карать» за нарушение прав человека в милиции

Нарушение сотрудниками правоохранительных органов прав и свобод как потерпевших, так и обвиняемых впредь будет расцениваться как самое тяжкое правонарушение милиции и жестко караться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на итоговой годовой коллегии в МВД заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Необходимо во главу угла ставить права и свободы человека – как потерпевших, так и обвиняемых… Любое нарушений прав людей будет расцениваться как самое тяжкое правонарушение в милиции и за этим будет следовать самое жесткое наказание. Любое такое нарушение не оправдывает раскрытия самого тяжкого преступления… Не оправдывает самое благое намерение», - сказал А.МОГИЛЕВ.

При этом он добавил, что милиции следует «максимально адекватно реагировать на заявления граждан, ибо оценка работы милиции будет делаться на основе оценки гражданами работы милиции».

В тоже время А.МОГИЛЕВ, комментируя в интервью журналистам вчерашнее заявление генерального прокурора Виктора ПШОНКИ о том, что в следующем году органы прокуратуры совместно с институтом омбудсмана будут инспектировать МВД для упреждения незаконного обращения с гражданами, сказал: «Мы за любой контроль деятельности работников милиции как со стороны СМИ, так и со стороны прокуратуры и общественных организаций».