Литвин: новая местная власть пройдет первое испытание

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что Государственный бюджет на 2011 год будет подписан главой государства до конца этой недели.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада".

"Государственный бюджет Украины будет подписан до конца этой недели", - сказал В.ЛИТВИН. Председатель ВР выразил надежду, что сразу после этого большинство областных советов проведут свои заседания для принятия областных бюджетов. "Я надеюсь, что до начала нового года состоятся сессии областных советов, которые в свою очередь примут местные бюджеты, чтобы страна начала жить уже по соответствующим законам с 1 января 2011 года", - сказал В.ЛИТВИН. По мнению председателя ВР, это станет настоящим первым испытанием новой местной власти.