Наливайченко: власть в бюджете-2011 решила сэкономить на гражданах

В Государственном бюджете на 2011 год власть решила сэкономить для себя на зарплатах и пенсиях, здоровье и образовании рядовых граждан.

Такое мнение выразил председатель Политического совета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, комментируя принятие Государственного бюджета на 2011 год, сообщает пресс-служба парии “Наша Украина”.

«Если учесть, что правительственный прогноз инфляции в размере 8,9% является искусственно заниженным, то, фактически, речь идет о сознательном урезании властью доходов граждан», - отметил он.

По его убеждению, власть, изменяя своим предвыборным обязательствам перед гражданами, сознательно ведет людей к бедности.

«Вместо лозунга «Украина для людей», в новом госбюджете реализован противоположный принцип – страна для власти за счет граждан. Бюджет-2011 – это бюджет вымогательства, который отнимает деньги у людей и отдает чиновникам, чтобы строить полицейскую систему», – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его мнению, уже завтра следует ожидать роста цен на продукты, электроэнергию. “Но абсолютно вызывающе, на фоне резкого урезания финансирования социальной сферы, власть пошла на невиданное увеличение расходов на обслуживание власти и чиновнического аппарата”, - отметил он.

В частности, по словам председателя политсовета партии, в 2011 году деятельность Президента Виктора ЯНУКОВИЧА будет стоить для граждан на 30% дороже, чем в предыдущем, прокуратуры – на 80%. В частности, на 40% увеличены расходы на клинику Феофания, в которой лечатся все министры и депутаты, расходы на оздоровление и перевозку высокопоставленных чиновников.

В то же время, рост прожиточного минимума и минимальной заработной платы предусмотрен только на 8,9%, минимальной пенсии – на 7,6%, увеличение расходов на отрасль здравоохранения – на 2,4%, на образование – 2,9%

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что провластное большинство в парламенте не поддержало конструктивные бюджетные предложения депутатов от «Нашей Украины» относительно улучшения благосостояния людей. В частности, были отклонены предложения увеличить до прожиточного минимума ежемесячную помощь по уходу за детьми до трех лет, выделить 5 млрд. грн. для повышения должностных окладов медицинских работников и другие.

«Законом о госбюджете на 2011 год власть в очередной раз показала, что интересы граждан страны для нее не имеют значения. Я убежден, что украинцы не будут долго терпеть власть, которая их обманывает и обворовывает. Призываю граждан объединяться для защиты своих законных интересов и противодействия антинародной политике власти» - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.