Генпрокуратура после допроса задержала экс-губернатора

Сегодня Генеральная прокуратура Украины задержала экс-главу Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Сегодня возбуждено уголовное дело и задержан бывший глава Днепропетровской облгосадминистрации В.БОНДАРЬ… Сегодня вызвали на допрос и задержали», - сказал он.

В.ПШОНКА также сообщил, что за злоупотребления сегодня задержан заместитель председателя Государственной таможни.

«Для нас не имеет значения – из новой власти они, или из старой», - сказал генпрокурор, заметив, что это уже третье должностное лицо, которое назначено на должность новой властью и задержано за совершение преступления.