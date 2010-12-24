Генпрокуратура после допроса задержала экс-губернатора
13:11, 24 декабря 2010Политика
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Пшонка подчеркнул: чиновник из новой власти
Сегодня Генеральная прокуратура Украины задержала экс-главу Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ.
|Виктор ПШОНКА
«Сегодня возбуждено уголовное дело и задержан бывший глава Днепропетровской облгосадминистрации В.БОНДАРЬ… Сегодня вызвали на допрос и задержали», - сказал он.
В.ПШОНКА также сообщил, что за злоупотребления сегодня задержан заместитель председателя Государственной таможни.
«Для нас не имеет значения – из новой власти они, или из старой», - сказал генпрокурор, заметив, что это уже третье должностное лицо, которое назначено на должность новой властью и задержано за совершение преступления.
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