Томенко: откуда у Первого канала деньги на Шустера?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обеспокоен стратегией развития Первого Национального канала, который содержится на бюджетные деньги.

Как сообщает пресс-служба вице-спикера, Н.ТОМЕНКО сообщил, что в Верховную Раду поступают все больше обращений о ситуации, сложившейся на Первом Национальном канале.

Он рассказал, что с одной стороны речь идет о том, что Генеральный директор канала Егор БЕНКЕНДОРФ и заместитель генерального директора НТКУ Валид АРФУШ продолжают экспериментировать с программной политикой канала по собственному усмотрению. А с другой стороны страна продолжает финансировать работу канала из государственного бюджета. Так, по данным вице-спикера, по состоянию на 9 декабря 2010 года Национальная телекомпания Украины получила в целом по разным программам 234 миллиона 892,36 тысяч гривен, в том числе 37 миллионов 056,7 тысяч гривен из Стабилизационного фонда.

Н.ТОМЕНКО отметил, что “новой особенностью этого уже почти «канала общественного вещания», как заявляет о нем власть, станет переход на канал программы «Шустер Live».

Он подчеркнул, что не имеет ничего против того, чтобы на Первом Национальном выходила дискуссионная программа, но обратил внимание на то, что, как говорится в сообщениях СМИ, главной причиной разрыва контракта «Савик Шустер» с ТРК «Украина» стало то, что не было достигнуто договоренности о дальнейшем сотрудничестве, «в первую очередь в его финансовых аспектах». «Интересно, за счет каких денег эта программа, которую не смог финансово удержать коммерческий канал «Украина», будет выходить на государственном канале?», - поинтересовался Н.ТОМЕНКО.

Учитывая дискуссию вокруг статуса и места Национальной телекомпании Украины, заместитель председателя Верховной Рады Украины Н.ТОМЕНКО предложил председателю Комитета по вопросам свободы слова и информации Андрею ШЕВЧЕНКО рассмотреть вопрос о состоянии дел на Первом Национальном и перспективах развития канала на следующий год на заседании профильного комитета.