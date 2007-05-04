Ющенко обещал итальянцам показать, что Украина – демократическая страна

Президент Украины Виктор Ющенко в интервью итальянскому государственному телеканалу «RАІ-1» еще раз отметил, что считает досрочные выборы наилучшим для всех политических сил способом выхода из парламентско-политического кризиса. Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

«Украина приближается к политическому урегулированию кризиса. Мы будем делать это демократическими несиловыми методами – и таким способом, который еще раз продемонстрирует, что Украина – демократическое государство, которое имеет европейские перспективы и помнит свою европейскую историю», – отметил Виктор Ющенко.