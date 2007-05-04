Ющенко обещал итальянцам показать, что Украина – демократическая страна
09:22, 04 мая 2007Политика
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Президент дал интервью RАІ-1
Президент Украины Виктор Ющенко в интервью итальянскому государственному телеканалу «RАІ-1» еще раз отметил, что считает досрочные выборы наилучшим для всех политических сил способом выхода из парламентско-политического кризиса. Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.
«Украина приближается к политическому урегулированию кризиса. Мы будем делать это демократическими несиловыми методами – и таким способом, который еще раз продемонстрирует, что Украина – демократическое государство, которое имеет европейские перспективы и помнит свою европейскую историю», – отметил Виктор Ющенко.
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