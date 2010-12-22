Тимошенко расстроили комплименты Европы Януковичу - «это несправедливо»

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО разочарована поведением Европы и ее лидеров, которые в свое время с энтузиазмом поддерживали Помаранчевую революцию.

"Теперь они приезжают в Украину и делают комплименты по поводу достигнутой стабильности. Нужно называть вещи своими именами. В этой стране убивают неудобных журналистов, душат правосудие, судят оппозицию. Это кладбищенская стабильность", - заявила лидер "Батьківщини” в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер-министр Украины считает несправедливым игнорирование со стороны европейских стран фактов уничтожения альтернативной власти позиции, а также безосновательного криминального преследования украинской оппозиции. "Я бы очень хотела, чтобы США и Европа не слишком легитимизировали этот режим. Я понимаю национальные интересы, но заключать договоры с ЯНУКОВИЧЕМ, игнорировать репрессии - это несправедливо", - отметила она.

Отвечая на вопрос журналиста издания о том, почему нынешнее правительство так сильно ее боится, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Потому что те, кто считает, что Украина - прекрасное место для удовлетворения собственных интересов, те, кто занимается лишь распределением миллиардов и власти в своем клане, не хотят слышать неудобные голоса. А я - самый неудобный голос, потому что народ на моей стороне".