Прокуратура возбудила уголовное дело за мордобой в Верховной Раде

Прокуратурой г. Киева по материалам доследственной проверки относительно событий, имевших место 16 декабря этого года в сессионном зале Верховной Рады Украины, возбуждено уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отметили в пресс-службе, уголовное дело возбуждено согласно ч.2 ст.344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

Расследование уголовного дела поручено следственному отделу прокуратуры столицы.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2010 года в сессионном зале парламента произошла драка между “регионалами” и “бютовцами”, которые утром блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.

Депутаты от ПР ворвались в президиум, подрались с депутатами от “БЮТ-Батьківщина” и оттеснили их в сессионный зал. Вследствие драки пятеро депутатов от “БЮТ-Батьківщина” были госпитализировані.

В субботу, 18 декабря, народные депутаты Украины, члены фракции БЮТ, пострадавшие во время драки в ВР: Владимир БОНДАРЕНКО, Евгений СУСЛОВ, Василий КРАВЧУК, Михаил ВОЛІНЕЦ и Юрий ГНАТКЕВИЧ, обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о привлечении к ответственности лиц, нанесших им физические повреждения во время блокирования сессионного зала Верховной Рады Украины 16 декабря 2010 г.

Претензии выдвинуты к семерым депутатам из Партии регионов – Дмитрия САЛАМАТИНУ, Петру ЦЮРКО, Александру ПЕКЛУШЕНКО, Анатолию ГОРБАТЮКУ, Вадиму СТОЛАРЕ, Александру ВОЛКОВУ и Олегу ЦАРЕВУ.

«Действуя с превышением предоставленных им полномочий, указанные лица самостоятельно решали: кто может находиться в сессионном зале, и применяли физическое насилие к лицам, несогласным с их мнением», - отмечается, в частности, в заявлениях пострадавших депутатов.

Кроме того, в заявлениях В.БОНДАРЕНКО, М.ВОЛЫНЕЦ, Ю.ГНАТКЕВИЧ, Е.СУСЛОВ и В.КРАВЧУК обращают внимание Генпрокуратуры на жестокость и насилие, с помощью которых представители провластной партии расправлялись с оппозиционерами.