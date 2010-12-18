Сын Генпрокурора объясняет, что не мог участвовать в потасовке в ВР

Народный депутат от Партии регионов Артем Пшонка призывает журналистов руководствоваться в своей профессиональной деятельности принципами журналистской этики и проверять информацию перед ее размещением в СМИ. Об этом он заявил, комментируя появление публикаций о том, что он якобы причастен к инциденту, произошедшему в четверг вечером в парламенте. «К сожалению, ряд СМИ разместили информацию о том, что якобы я принимал участие в потасовке в парламенте в четверг вечером. Это является абсолютной выдумкой», - сказал парламентарий. «Меня возмущает откровенное вранье, к которому прибегают оппоненты. Я не мог принимать участия в потасовке, происходившей в пленарном зале, потому что в это время находился в другом месте. В Верховной Раде ведется постоянное видеонаблюдение и есть возможность провести анализ видеозаписей и убедиться в том, что я не участвовал в данной ситуации. В связи с этим у меня вызывает недоумение факт: зачем оппонентам заниматься искажением фактов?» - цитирует Пшонку пресс-служба ПР.