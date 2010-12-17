Турчинов хотел бы посмотреть, как Пшонка откроет дело против своего сына

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что правоохранительные органы не будут расследовать вчерашнюю драку в сессионном зале Верховной Рады между представителями БЮТ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя информацию о том, что в драке якобы принимал участие сын генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ.

А.ТУРЧИНОВ отметил: «Я хотел бы посмотреть, как будет открыто уголовное дело против уголовной группировки, совершившей преступление, в состав которого входит сын генерального прокурора ПШОНКИ. Мне было бы интересно посмотреть, как сам ПШОНКА, занимающий должность генерального прокурора, проявит принципиальную позицию и или положит заявление об отставке, или откроет дело в отношении собственного сына».